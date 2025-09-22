Niña de 4 años hospitalizada en Nueva Rosita por golpe en la cabeza

NUEVA ROSITA, COAH.- Una niña de apenas cuatro años de edad fue ingresada de emergencia al Hospital General de esta ciudad el pasado fin de semana, luego de sufrir un severo golpe en la cabeza que le provocó pérdida de conocimiento.

La menor fue atendida en la sala de urgencias, donde los médicos determinaron la necesidad de intubarla debido a la gravedad de su estado, siendo posteriormente trasladada a un hospital en la ciudad de Monclova para recibir atención especializada.

Ante la naturaleza del incidente, el personal médico notificó de inmediato a la Agencia de Investigación Criminal, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si se trató de un posible caso de maltrato infantil.

La intervención de las autoridades busca garantizar la protección de la menor y deslindar responsabilidades en torno a lo ocurrido.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por elementos policiacos, el incidente se originó durante una discusión entre los padres de la niña.

El padre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentó llevarse a la menor consigo, pero al perder el equilibrio cayó de manera aparatosa, provocando que la niña se golpeara fuertemente en el cráneo.

El impacto fue tal que la menor perdió el conocimiento, lo que motivó su traslado inmediato al nosocomio local.

La situación ha generado preocupación entre la comunidad, que exige una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo negligencia o violencia en el entorno familiar.

Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para determinar las circunstancias exactas del accidente. Mientras tanto, la menor permanece bajo observación médica en Monclova, y se espera que en los próximos días se emita un informe oficial sobre su estado de salud y el avance de la investigación.