Niña de un año sufre quemaduras por frijoles calientes en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una niña de tan solo un año y 11 meses sufrió quemaduras superficiales de segundo grado en ambos pies, luego de que accidentalmente derramara una olla con frijoles calientes en un domicilio de Barroterán.

Elementos del Mando Coordinado de Múzquiz, adscritos al destacamento de esta localidad, atendieron el reporte de Seguridad Pública y se trasladaron a bordo de la unidad 2099 al Hospital General de Palaú.

Al arribar al nosocomio, los oficiales se entrevistaron con galenos quienes informaron que la menor presentaba quemaduras superficiales en ambas extremidades inferiores.

De acuerdo con lo señalado por la madre, María José N., de 25 años, se encontraba hirviendo frijoles en una olla sobre la estufa cuando la menor pasó por el lugar y, accidentalmente, movió el recipiente.

El movimiento provocó que el caldo caliente se derramara sobre los pies de la niña, ocasionándole lesiones por quemadura, por lo que sus familiares decidieron trasladarla al Hospital General de Palaú para recibir atención médica.

La menor, identificada como Luna María N., quedó bajo valoración médica y se reportó estable.

Los elementos policiacos tomaron conocimiento del incidente y brindaron seguimiento al reporte.