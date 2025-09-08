Investigación en curso por atropello de menor en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un menor de 12 años identificado como Lenin Gael N., residente de la calle Cerrada Durango, sin número, en la colonia Infonavit, fue atropellado este lunes en una de las arterias principales del barrio La Gloria.

El incidente generó alarma entre vecinos que se percataron de la situación, quienes rápidamente solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar de los hechos junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El menor fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para recibir valoración médica inmediata, debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor (a) responsable del atropellamiento se dio a la fuga tras el incidente, por lo que se ha iniciado una investigación para dar con su paradero y esclarecer los hechos.

El menor presentó una probable fractura en la pierna izquierda, además de diversos golpes en el rostro, según informaron los paramédicos que lo atendieron. Su estado de salud se mantiene bajo observación médica en el hospital mencionado.

Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar al responsable. Mientras tanto, se refuerza la seguridad vial en zonas habitacionales con medidas preventivas para proteger a los peatones, especialmente a los menores de edad.