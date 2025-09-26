Niño herido por perro en incidente en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un menor de tan solo seis años de edad, identificado como Iker Josué N, sufrió heridas en el rostro luego de ser atacado por un perro mientras caminaba junto a su abuela por el sector poniente de la cabecera municipal.

El incidente ocurrió cuando ambos regresaban de un recorrido por el parque recreativo La Cascada, generando alarma entre los vecinos por la agresividad del animal.

El ataque se produjo cuando el niño y su abuela, Juanita Rodríguez de 63 años, caminaban por la banqueta de una vivienda. Según el testimonio de la mujer, el can se abalanzó repentinamente sobre el menor, causándole laceraciones en ambos pómulos, de inmediato, se solicitó apoyo médico para atender al afectado.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al pequeño, quien fue trasladado al Centro de Salud "Juan Galán Jr." para recibir atención especializada. Afortunadamente, las lesiones no pusieron en riesgo su vida, aunque sí requirieron cuidados médicos.

Las autoridades policiacas tomaron conocimiento del caso y anunciaron que dialogarán con el propietario del perro, ya que no es la primera vez que se reportan agresiones similares en esa zona.

Vecinos han manifestado su preocupación ante la falta de control del animal, que representa un riesgo para quienes transitan por el sector.

Este nuevo incidente reabre el debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en espacios públicos.

La comunidad espera que se tomen acciones concretas para evitar futuros ataques y garantizar la integridad de los ciudadanos.