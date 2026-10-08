Gobernador Manolo Jiménez impulsa programa de salud en Coahuila

NUEVA ROSITA, Coah.- La subsecretaria de Salud, Norma Treviño Galindo, informó que actualmente se está beneficiando a 35 mil personas en Coahuila con la Tarjeta de la Salud, el gran programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez.

Señaló que continúa trabajando en el ramo de la salud y que fue invitada por el doctor Carlos Jiménez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en la Región Carbonífera, a una brigada realizada en esta ciudad para apoyar al Club Rotario.

Explicó que dicho club es importantísimo en la sociedad para ayudar a la gente vulnerable y que en esta ocasión se acercó este programa estatal de gran beneficio para las familias coahuilenses.

Detalló que con la Tarjeta de la Salud se puede acceder a consultas generales, de especialidad, medicamentos gratuitos, servicio de hospitalización, cirugías y más beneficios, destacando que son servicios de calidad por parte del gobierno del estado.

Dicho programa está dirigido a personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad de cualquier edad que no tengan derechohabiencia en alguna otra institución, y es una de las principales peticiones que le hicieron al gobernador durante su campaña.

Finalmente destacó que, así como en el tema de seguridad el gobernador le pone mucha inversión e interés, igualmente en el tema de salud se está garantizando la atención, dando tranquilidad a las familias de que serán atendidas por parte del gobierno del estado.