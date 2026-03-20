Claudia Andrade inicia su gestión como delegada del PRI en Sabinas

SABINAS, COAH.- Mediante evento realizado en esta ciudad, Claudia Andrade Bernal rindió protesta como delegada del Movimiento Territorial en esta ciudad, marcando así el inicio de una nueva etapa de trabajo político en el Municipio de Sabinas.

Este acto reunió a militantes y personajes de la política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes respaldaron la designación y celebraron el compromiso de Andrade Bernal con la organización.

Durante su mensaje, la nueva delegada agradeció al licenciado Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI en Coahuila, por su liderazgo y apoyo constante.

También reconoció al primer priista del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por la confianza depositada en su persona, así como al comité que tomó protesta con dedicación y compromiso. "Estoy segura de que juntos, seguiremos adelante", expresó con firmeza.

Andrade Bernal subrayó que su gestión estará enfocada en la unidad y la determinación, con el objetivo de alcanzar las metas trazadas por el Movimiento Territorial.

Señaló que la coordinación entre los distintos niveles de liderazgo será clave para fortalecer la presencia del PRI en Sabinas y consolidar proyectos en beneficio de la comunidad.

"Conformaremos un equipo que trabajará de manera conjunta para impulsar las actividades políticas y sociales de la organización", dijo.

La inclusión de nuevos cuadros fue destacada como un paso importante para renovar y fortalecer la estructura local.

En el mismo acto, se entregaron nombramientos a las personas que integrarán el comité del Movimiento Territorial: Gabriela Alejandra Silva Rivas, Juan Silva Torres, Laura Guadalupe López Argüelles, Tania Fabiola Herrera, Fabiola Grimaldo Salinas, Silbet Chávez Reynoso, Jesús Manuel González Arreola y Vianey Rico.

El evento fue presidido por Norma Treviño Garza, delegada estatal del Movimiento Territorial, y contó con la presencia de Francisco Tobías, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera; David Mussi Garza, presidente del comité municipal del PRI en Sabinas; Sarilú Cárdenas Rodríguez, secretaria general del comité del partido en esta ciudad; Carlos García Vega entre otras personalidades que dieron realce a la ceremonia.