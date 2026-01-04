Oscar Ríos Ramírez supervisa reubicación del Centro de Atención en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez, acompañado por funcionarios de la administración municipal 2025-2027, supervisó personalmente los trabajos de reubicación del Centro de Atención para los Repatriados provenientes de la Unión Americana, que anteriormente llegaban a las antiguas oficinas de la nave industrial Sara Lee.

La reubicación del centro a las instalaciones del Gimnasio de la Sección 14, se llevó a cabo al iniciar el 2026, cumpliendo con todos los protocolos y medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

Esta acción responde a la necesidad de mejorar la anterior infraestructura ante la llegada de una nueva empresa y, a la vez, brindar un servicio más eficiente a quienes regresan al país.

Cabe señalar, el edificio de la Sección 14, se ubica en la zona centro de esta ciudad, es un espacio que ha sido acondicionado para ofrecer atención digna y oportuna a los repatriados, así, las nuevas instalaciones, permitirán una mejor distribución de los servicios y mayor capacidad de atención.

En Sara Lee, se instalará la empresa "ERAN" que se dedica a la manufactura y ensamble de iluminación y purificadores de aire, en su primera etapa, generará alrededor de 2 mil empleos, lo que representa una importante oportunidad para la reactivación laboral en la región.

El alcalde Ríos Ramírez destacó que estas acciones forman parte de una visión integral de crecimiento para San Juan de Sabinas, en la que se prioriza tanto el bienestar social como el impulso a la economía local.

"Estamos comprometidos con brindar mejores servicios a nuestra gente y con atraer inversiones que generen empleos dignos para nuestras familias", afirmó.