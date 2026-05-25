Oscar Ríos Ramírez supervisa nuevas canchas de fútbol en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de brindar mejores espacios deportivos a la niñez y juventud, el alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, realizó la supervisión de la construcción de nuevas canchas de fútbol 5, reafirmando el compromiso de su administración con el fortalecimiento al deporte.

El edil recorrió la Unidad Deportiva de esta ciudad, para constatar el avance de los trabajos, destacando que dichas instalaciones están pensadas principalmente para niñas, niños y jóvenes, ya que invertir en deporte significa también invertir en salud, convivencia y mejores oportunidades para la comunidad.

Durante la visita, Ríos Ramírez subrayó que la creación de espacios dignos y modernos es fundamental para impulsar el talento local y mantener a la juventud activa, enfocada en actividades positivas que contribuyan al desarrollo integral de la sociedad.

El proyecto de las canchas de fútbol 5 forma parte de una estrategia que busca ampliar la infraestructura deportiva, ofreciendo alternativas seguras y adecuadas para la práctica de diversas disciplinas, lo que fortalece la cohesión social y fomenta estilos de vida saludables.

Por lo anterior, a través del Gobierno Municipal, se continuará trabajando en equipo para construir un municipio más moderno y con mejores servicios en donde el deporte siga siendo un pilar en la formación de nuevas generaciones en San Juan de Sabinas.