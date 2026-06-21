Gobierno de Coahuila fortalece el sector salud

NUEVA ROSITA, COAH.- El Gobierno del Estado emprendió un programa integral de fortalecimiento al sector salud, con mejoras en 14 hospitales generales y 133 Centros de Salud, además de la incorporación de caravanas médicas y el sistema de Telemedicina en 233 unidades, que fueron equipadas con computadoras e internet para enlazarse con 14 especialistas. La inversión supera los 200 millones de pesos.

El secretario de Salud, Dr. Eliud Felipe Aguirre Vázquez, señaló que por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, desde el año antepasado se ha dado seguimiento puntual a las necesidades de cada nosocomio, con el propósito de mantenerlos en buen estado y evitar el deterioro de la infraestructura hospitalaria.

Aguirre Vázquez destacó que actualmente se cuenta con un abasto del 80 por ciento de medicamentos, insumos y material de curación, cifra que no se había alcanzado en muchos años. "Hoy tenemos lo necesario para atender a la población con calidad y oportunidad", afirmó.

El funcionario agregó que los hospitales han sido equipados con ultrasonidos, rayos X, Tac y otros equipos especializados, todos en funcionamiento, lo que permite fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento en beneficio de los pacientes.

Finalmente, aseguró que el compromiso del Gobierno del Estado es seguir ampliando y modernizando los servicios de salud, garantizando atención médica digna y eficiente para las familias coahuilenses.