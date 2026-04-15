Sebastián Martínez asume liderazgo en Tuzos de Palaú para la Liga 2026

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Tras semanas de incertidumbre sobre la participación de los Tuzos en la Liga del Norte de Coahuila 2026, finalmente se despejaron las dudas la tarde-noche del martes, cuando se anunció la conformación de la nueva directiva del equipo.

Jóvenes empresarios del Pueblo Mágico de Múzquiz asumieron el gran reto, el compromiso de dar continuidad a la tradición beisbolera en esta Villa de Palaú. El ingeniero Sebastián Martínez Mata fue nombrado presidente del club, acompañado por el ingeniero Marcelo Martínez como tesorero, el ingeniero Yamamoto como director deportivo, Homero Iván Martínez Mata como representante de la liga, Marco Antonio Silva Fabela como auxiliar y el ingeniero Luis Arturo Ramírez Ibarra como secretario.

La presentación se llevó a cabo en el estadio MIMOSA, donde Martínez Mata agradeció a la afición por su respaldo y compartió la emoción de encabezar un proyecto que considera un sueño personal.

En su mensaje, el presidente recordó cómo desde niño, junto a sus hermanos, fue llevado por su padre a entrenar béisbol en el campo del Ejido La Cuchilla.

"Desde los 5 o 6 años iniciamos en esto, lo cual me motivó a seguir adelante. Este es un gran esfuerzo que estamos haciendo para que todo se lleve a cabo de la mejor manera y que los jugadores ofrezcan buenos espectáculos, regresándole a la afición todo lo que se merece", expresó.

Durante el evento también se dieron a conocer los nombres de los capitanes del equipo: Ovidio Maldonado, profesor Juan Evaristo García Castañeda, José Luis Vallejo Martínez, Patricio Gloria y Heriberto Bocanegra Ramírez.

Asimismo, se informó que uno de los refuerzos más destacados será el pitcher Agustín Herrera, quien se suma a la plantilla para fortalecer la rotación de lanzadores.

La semblanza histórica recordó que Tuzos de Palaú es un equipo fundador de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila. Fueron campeones en la temporada inaugural de 1969, repitieron la hazaña en 1994 y nuevamente en 2017.

Con esta nueva directiva y el respaldo de la afición, el club busca escribir un nuevo capítulo de gloria en la edición 2026 del torneo, reafirmando su estatus como toda una leyenda del béisbol coahuilense.