CECYTEC Villa de Agujita organiza exitoso torneo de box

SABINAS, COAH.- El director del CECYTEC plantel Villa de Agujita, Mario Gutiérrez Martínez, confirmó que darán seguimiento a las exhibiciones de box dentro de la institución, luego de la gran respuesta que tuvo el primer torneo realizado recientemente.

Gutiérrez Martínez detalló que en la exhibición participaron 40 competidores, todos alumnos del plantel, además de invitados de otros gimnasios particulares que los propios estudiantes llevaron. "Tuvo muy buena respuesta, hombres y mujeres se disputaron ahí una exhibición", señaló. El evento contó con el apoyo de la jurisdicción sanitaria, con médicos y enfermeras presentes, destacando la colaboración del doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3.

El propósito de realizar la función de box surgió de los mismos alumnos, ya que el plantel cuenta con un seleccionado estatal que representará a la institución en el nacional. Este alumno sugirió hacer un torneo interno que, aunque inicialmente sería de dos o tres peleas, terminó convirtiéndose en un evento de 20 peleas con más de 40 competidores. "Fueron ellos los de la idea y siguen siendo ellos los que están organizando, nosotros solamente los apoyamos para que salga bien el evento y que esté bien cuidado", explicó el director.

El director destacó que el evento tuvo un impacto positivo en la comunidad, pues acudieron padres de familia de los participantes. "Esto es lo importante, que están los padres de familia y que además ellos nos están marcando la pauta de lo que quieren", comentó. Agregó que buscan inculcar el sentido de pertenencia a la institución haciendo actividades que sean del gusto de los alumnos.