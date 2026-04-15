Mujer denuncia amenaza a su hijo en Sabinas

SABINAS, COAH.- A través de redes sociales, la señora Jazmina Villarreal denunció públicamente la presunta amenaza con arma de fuego que sufrió su hijo de 13 años junto a varios de sus amigos, durante una reunión realizada en su domicilio ubicado en la colonia López Huitrón.

De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron mientras los menores convivían en el interior de la vivienda, momento en el que se presentó una situación que, según la madre, puso en riesgo la integridad de los adolescentes. La mujer decidió hacer pública la denuncia con el objetivo de alertar a la comunidad y solicitar mayor atención a este tipo de casos.

Villarreal expresó su enojo y frustración al asegurar que lo sucedido quedó documentado a través de una cámara de seguridad instalada en su domicilio, material que respalda su versión de los hechos. La difusión del video generó diversas reacciones entre usuarios, quienes manifestaron preocupación por la seguridad de los menores en la ciudad.

Ante la situación, trascendió que la Fiscalía General del Estado no ha recibido hasta el momento una denuncia formal relacionada con este caso, lo que limita el inicio de una investigación oficial conforme a los protocolos legales correspondientes. Por ello, autoridades reiteraron la importancia de acudir a interponer la denuncia de manera formal, a fin de que se puedan realizar las diligencias necesarias, esclarecer los hechos y, en su caso, proceder contra quien resulte responsable. Mientras tanto, el caso continúa generando atención en redes sociales.