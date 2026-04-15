Contactanos
Coahuila

Mujer denuncia amenaza a su hijo en Sabinas

A pesar de la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado no ha recibido una denuncia formal.

Por Carlos Macias - 15 abril, 2026 - 07:26 p.m.
Mujer denuncia amenaza a su hijo en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- A través de redes sociales, la señora Jazmina Villarreal denunció públicamente la presunta amenaza con arma de fuego que sufrió su hijo de 13 años junto a varios de sus amigos, durante una reunión realizada en su domicilio ubicado en la colonia López Huitrón.

       

      De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron mientras los menores convivían en el interior de la vivienda, momento en el que se presentó una situación que, según la madre, puso en riesgo la integridad de los adolescentes. La mujer decidió hacer pública la denuncia con el objetivo de alertar a la comunidad y solicitar mayor atención a este tipo de casos.

       

      Villarreal expresó su enojo y frustración al asegurar que lo sucedido quedó documentado a través de una cámara de seguridad instalada en su domicilio, material que respalda su versión de los hechos. La difusión del video generó diversas reacciones entre usuarios, quienes manifestaron preocupación por la seguridad de los menores en la ciudad.

       

      Ante la situación, trascendió que la Fiscalía General del Estado no ha recibido hasta el momento una denuncia formal relacionada con este caso, lo que limita el inicio de una investigación oficial conforme a los protocolos legales correspondientes. Por ello, autoridades reiteraron la importancia de acudir a interponer la denuncia de manera formal, a fin de que se puedan realizar las diligencias necesarias, esclarecer los hechos y, en su caso, proceder contra quien resulte responsable. Mientras tanto, el caso continúa generando atención en redes sociales.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados