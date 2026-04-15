CBTIS 20 de Coahuila competirá en el Festival Académico: Eduardo Robles Mesta

SABINAS, COAH.- Dos alumnos del CBTIS 20 viajarán a la Ciudad de México del 27 al 30 de abril para representar al estado de Coahuila en la etapa nacional del Festival Académico que organiza cada año la DGETY. Así lo confirmó el director del plantel, Eduardo Robles Mesta.

Robles Mesta explicó que este concurso es el principal de la DGETY en el área académica, donde participan los alumnos sobresalientes de ocho disciplinas. El proceso inicia con una etapa local dentro de cada plantel, continúa con la fase estatal y los ganadores de esa ronda representan a su estado a nivel nacional, compitiendo contra los otros 31 estados del país.

En la etapa estatal, realizada en Francisco I. Madero, el CBTIS 20 logró que dos de sus alumnos obtuvieran el primer lugar. Se trata de René Ginal Alvarado, quien competirá en el área de matemáticas, y Daniel Hernández Sánchez, en el área de humanidades. "Tenemos la fortuna de que ellos van a viajar a la Ciudad de México ahora del 27 al 30 de abril", destacó el director.

El director señaló que los jóvenes cuentan con mucha capacidad personal y además reciben seguimiento de sus asesores para desarrollar los temas que presentarán en el evento. Aclaró que la eliminatoria realizada en San Pedro de las Colonias correspondió al área de prototipos y proyectos de emprendimiento, mientras que el evento académico estatal fue en La Laguna.

Robles Mesta comentó que este tipo de concursos abre puertas para los estudiantes que están por egresar, ya que las universidades aprovechan estos eventos para observar la calidad académica. En febrero, el plantel realizó una feria vocacional con más de 26 universidades, donde los alumnos destacados pueden obtener ingreso directo o becas por su buen desempeño.

"Este tipo de concursos ayuda también a los jóvenes para que puedan obtener algún tipo de ingreso directo a las universidades o alguna beca", puntualizó el director, quien se mostró orgulloso de la preparación y el talento de los estudiantes que representarán a la institución y al estado en la etapa nacional.