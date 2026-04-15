Habitantes de colonia Sarabia piden solución a drenaje colapsado en Sabinas

SABINAS, COAH.- Habitantes de la colonia Sarabia denunciaron los fétidos olores y el foco de infección que representa el colapso de uno de los registros del drenaje municipal. El punto afectado se ubica sobre la calle Héroes, entre Simón Bolívar y Miguel Ramos Arizpe, donde las aguas negras brotan de forma constante.

Familias del sector manifestaron su inconformidad ante una situación que, aseguran, ya han reportado en diversas ocasiones a las autoridades. El colapso es de tal magnitud que las aguas residuales inundan parte de la vialidad y forman un enorme charco que permanece estancado por días, generando malestar entre quienes transitan y viven en la zona.

De acuerdo con los vecinos, el escurrimiento de aguas negras desemboca directamente en el arroyo La Aguililla, lo que agrava el riesgo de contaminación ambiental y sanitaria. El problema, señalaron, no es nuevo y se ha vuelto recurrente sin que hasta el momento se aplique una solución definitiva por parte de las dependencias correspondientes.

Doña Berta Pérez, vecina del sector, indicó que el mal olor es permanente y se intensifica con las altas temperaturas, afectando la calidad de vida de las familias. "Ya lo hemos denunciado varias veces porque es un problema de salud, además del malestar continuo de estar oliendo las aguas negras", expresó.

Los habitantes de la colonia Sarabia hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y al organismo operador del sistema de agua y drenaje para que atiendan el colapso y realicen la reparación del registro. Solicitaron acciones inmediatas que eviten la propagación de enfermedades y eliminen el foco de infección que afecta a decenas de familias en el sector.