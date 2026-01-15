Laura Jiménez inicia obra de agua potable en Múzquiz tras 20 años de desabasto

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, informó que este día iniciaron los trabajos de introducción de la red de agua potable en el barrio El Alto, una obra que dará solución a una problemática que se mantenía desde hace más de 20 años.

La edil señaló que SIMAS ya se encuentra realizando las labores para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica, cumpliendo los compromisos asumidos por el gobierno municipal y por el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, con el objetivo de que las familias cuenten con agua directamente en sus hogares.

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldesa, la obra contempla la instalación de una línea de conducción de 6 pulgadas, con una extensión de mil 744 metros de tubería, que va desde el inicio de la calle Mutualismo hasta la calle Zamora, con una inversión aproximada de 2.7 millones de pesos.

Laura Jiménez Gutiérrez destacó que, aunque se trata de una inversión que permanece enterrada, permitirá resolver de fondo el desabasto de agua, mejorar la calidad de vida de las familias del barrio El Alto y avanzar en el fortalecimiento de los servicios básicos en el municipio de Múzquiz.