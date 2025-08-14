Alcaldesa Laura Jiménez impulsa Mejoramiento Vial en Múzquiz

Múzquiz, Coah. – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, la alcaldesa Laura Jiménez encabezó esta mañana el inicio de obras de mejoramiento vial en la colonia Occidental, acompañada por el delegado municipal de mejora, Jesús Guerrero García, personal de Obras Públicas y vecinos del sector.

Las labores consisten en la aplicación de tierra colorada para optimizar las condiciones de tránsito en diversas calles, iniciando en Prolongación Morelos y calle Del Sol. Estas acciones beneficiarán a los habitantes de las colonias El Paraíso, Del Sol, Occidental, Deportiva y 21 de Marzo.

"Escuchamos y visitamos a nuestra gente, viendo de cerca sus necesidades. Cada acción cuenta y cada paso nos acerca a un municipio más fuerte y unido", destacó la alcaldesa.

Con estas mejoras, se busca incrementar la transitabilidad y elevar la calidad de vida de cientos de familias, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de trabajar con la gente y para la gente.