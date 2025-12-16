Bodega Aurrera abrirá en Villa de Palaú: generará 30 empleos

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La apertura de Bodega Aurrera en esta Villa traerá consigo la generación de aproximadamente 30 empleos directos, según informó Olga Ramos, representante del proyecto.

La inauguración oficial está programada para este miércoles, marcando el inicio de operaciones de la cadena comercial en esta comunidad.

La llegada de esta empresa representa un impulso significativo para la economía local, al ofrecer nuevas oportunidades laborales a los habitantes del municipio de Múzquiz.

La alcaldesa Laura Jiménez ha destacado que esta inversión fortalece el desarrollo económico del Municipio, llevando bienestar a los hogares de los trabajadores.

Durante el presente año, Múzquiz ha sido testigo de un crecimiento notable en el sector comercial, con la instalación de diversos negocios en su territorio.

Este dinamismo ha contribuido a consolidar al municipio como un punto estratégico para el comercio en la región norte del estado.

Como parte del acto inaugural, se tiene prevista la presencia de la presidenta municipal, quien encabezará el corte del listón y dará un mensaje a la comunidad.

Se espera también la asistencia de representantes de la empresa y ciudadanos interesados en conocer las nuevas instalaciones.

Con esta apertura, Aurrera se suma a la lista de empresas que han confiado en el potencial de Múzquiz, Pueblo Mágico que continúa posicionándose como un lugar atractivo para la inversión y el crecimiento económico.