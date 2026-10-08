Urbano Flores Rodríguez inicia actividades de educación física en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El profesor Urbano Flores Rodríguez, coordinador regional de Educación Física, informó sobre las actividades que realizan tras dar inicio al presente ciclo escolar.

Señaló que ya iniciaron con el cronograma oficial de Educación Física, primeramente felicitando a todos los maestros de educación física, destacando que son gente muy importante que hace la diferencia en la educación de los niños y niñas.

Explicó que, a través de esta materia, se motiva a los niños a aprender reglas, técnicas y educación, por lo que reconoció la labor que realizan día a día en las aulas y canchas escolares.

Detalló que, dentro del cronograma de actividades, se contempla la Olimpiada Escolar y los concursos de escoltas en sus diferentes etapas, sin dejar de lado el trabajo de clases que se imparte en cada centro escolar.

Indicó que, para realizar estas actividades, se cuenta con 75 maestros de educación física del sistema general, que cubren aproximadamente el 90 % de los jardines de niños y de las escuelas primarias de la región.

Finalmente señaló que, desde este momento, los maestros ya se encuentran en cada uno de sus centros escolares trabajando sobre dichas acciones, agradeciendo el apoyo de los medios de comunicación y reiterando el compromiso de seguir trabajando en beneficio de los niños, de la educación y de Coahuila.