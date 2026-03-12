Eliminatoria Regional de Fútbol 5 se celebra en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.- El Gobierno Municipal continúa impulsando el deporte y la participación de la niñez en actividades formativas. En esta ocasión se llevó a cabo la Eliminatoria Regional de Fútbol 5 de Primarias de Sostenimiento Estatal, dentro de la Olimpiada Estatal del Deporte Escolar, donde participaron instituciones educativas de los municipios de Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz.

En la rama femenil participaron los equipos de la Escuela Miguel Hidalgo de Sabinas, Escuela Profesor Rubén Moreira Cobos de Nueva Rosita y Escuela Miguel Hidalgo de Múzquiz.

Mientras que en la rama varonil compitieron los equipos de la Escuela Patricio Flores Zambrano de Sabinas, Escuela Lázaro Cárdenas del Río Turno Matutino de Nueva Rosita y Escuela Manuel Acuña Turno Matutino de Múzquiz, quienes demostraron su talento, disciplina y espíritu deportivo en cada uno de los encuentros.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades educativas y deportivas, entre ellas el Profesor Gerardo Antonio Múzquiz Loo, quien acudió en representación de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez; el Profesor José de Jesús Aguilar Morales, Coordinador Deportivo del Municipio; el Profesor Gilberto Alejandro González Pérez, Supervisor Regional de Educación Física; y el Profesor César Alfredo González Gámez, Asesor Técnico Pedagógico Regional de Educación Física, así como docentes de educación física de la región.

Con este tipo de actividades se fortalece la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de niñas y niños, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Múzquiz con el impulso al deporte escolar y la formación de nuevas generaciones.