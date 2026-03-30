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Coahuila

Operativo de seguridad en Múzquiz: atención a visitantes en Semana Santa

Detalles del operativo de seguridad en el Río Sabinas

Por Staff / La Voz - 30 marzo, 2026 - 05:19 p.m.
Operativo de seguridad en Múzquiz: atención a visitantes en Semana Santa
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      MÚZQUIZ, COAHUILA.– Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez giró instrucciones para fortalecer las acciones de seguridad y atención ciudadana en los principales puntos turísticos del municipio.

       

      En este sentido, el comandante del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, Jesús Ponce Sánchez, encabezó un operativo de proximidad social en coordinación con elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), desplegado en distintos sectores del Río Sabinas.

      Durante el recorrido, los elementos de seguridad realizaron visitas directas a las familias y visitantes, brindando información sobre medidas preventivas, recomendaciones de seguridad y orientación para disfrutar de manera responsable este periodo vacacional.

       

      Estas acciones tienen como objetivo principal salvaguardar la integridad de quienes visitan los parajes naturales, así como generar confianza y cercanía entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad.

      El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de garantizar un entorno seguro, promoviendo la convivencia familiar y el turismo responsable en Múzquiz durante esta temporada de Semana Santa.

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