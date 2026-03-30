Protección Civil Sabinas atendió 20 emergencias el fin de semana

SABINAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil, encabezada por Sebastián Jaime Arellano, dio a conocer el reporte de las atenciones brindadas durante la guardia el pasado fin de semana. En total, se atendieron 20 servicios en diferentes colonias y sectores del municipio, trabajando de manera coordinada para prevenir riesgos y responder oportunamente a los llamados ciudadanos.

Entre las incidencias destacaron la atención a un árbol en riesgo de colapso en la colonia Flores Magón, también se registró una llamada falsa en las albercas San Agustín, sobre la Carretera 57, lo que refleja la importancia de mantener la responsabilidad en el uso de los números de emergencia.

El personal de Protección Civil atendió dos reportes de humaredas en las colonias Santa Cruz y San Antonio, además de cuatro incendios de pastizal, tres de ellos en la colonia Del Valle y uno en el barrio 4 de Agujita. Asimismo, se realizaron labores de abanderamiento preventivo en la colonia Lázaro Cárdenas y se brindaron tres apoyos sociales en el gimnasio de la colonia Coahuila.

En cuanto a emergencias médicas, se atendió a una persona lesionada por caída en la colonia Del Bosque y a otra en la colonia Centro. También se respondió a una fuga de gas en la colonia Sarabia, se brindó apoyo logístico con carga de combustible en la gasolinera Santa Rosa, y se mantuvo presencia y vigilancia en el gimnasio municipal. Además, se controló una quema de basura en la colonia Centro y se efectuó el traslado de un paciente del Centro de Salud hacia la comunidad de El Mimbre.

Finalmente, el director Sebastián Jaime Arellano reiteró que la corporación trabaja las 24 horas del día con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio. "Nuestro compromiso es salvaguardar la integridad de las familias sabinenses, atendiendo cada reporte con la seriedad que merece", señaló, subrayando que la coordinación y la respuesta inmediata son pilares fundamentales en la labor de Protección Civil.