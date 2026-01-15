Diego Garduño lidera operativo de seguridad en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de su Delegación en la Región Carbonífera, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en esta localidad.

El operativo y su desarrollo

La diligencia fue realizada con el respaldo de elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, como parte de una acción coordinada para reforzar la seguridad en la zona.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado regional de la Fiscalía, informó que el operativo se derivó de una orden de aprehensión previamente emitida.

Sin embargo, al momento de ingresar al domicilio señalado, las autoridades constataron que el lugar se encontraba vacío, por lo que no se logró la detención del objetivo.

A pesar de no haber localizado al individuo buscado, Garduño Guzmán aseguró que las investigaciones continúan abiertas. "Seguiremos trabajando para dar seguimiento a las acciones específicas que nos permitan cumplir con los mandatos judiciales", puntualizó el funcionario.

Durante el operativo no se reportaron incidentes ni confrontaciones, y se destacó la colaboración entre las distintas corporaciones de seguridad como un factor clave para garantizar el orden público.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la legalidad y el combate a la impunidad en la región.

Finalmente, el delegado subrayó que, gracias a estas acciones coordinadas, el estado de Coahuila mantiene condiciones de seguridad y estabilidad.

"La cooperación entre instituciones es fundamental para preservar el orden y la tranquilidad de nuestras comunidades", concluyó.