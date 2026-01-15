Cruz Roja Mexicana atiende a dos mujeres en accidente en Sabinas

SABINAS, COAH.- La tarde de este jueves se registró un accidente vial en el cruce de las calles Lamadrid y Alexander Fleming, en la colonia El Consuelo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia de la Benemérita Cruz Roja Mexicana.

En el lugar del percance, dos mujeres que viajaban en vehículos distintos fueron auxiliadas por paramédicos, luego de que ambas unidades colisionaran en el cruce mencionado.

El impacto generó alarma entre los vecinos, quienes rápidamente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Una de las involucradas, conductora de un automóvil Chevrolet Cavalier, fue trasladada a un nosocomio de la localidad sabinense con el objetivo de descartar lesiones de gravedad. Aunque presentaba signos de dolor, su estado de salud fue reportado como estable.

La otra conductora, quien no proporcionó sus datos generales, explicó a las autoridades que no se percató del vehículo que circulaba con preferencia de paso, lo que provocó el accidente al omitir un señalamiento de alto.

Las autoridades viales acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, así mismo exhortaron a los conductores a respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos.