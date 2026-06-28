Diego Garduño intensifica operativos de seguridad en Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Fiscalía General del Estado reforzó los operativos de seguridad en los municipios de la Región Carbonífera mediante acciones de presencia, vigilancia y prevención realizadas en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

El delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, informó que los patrullajes fueron intensificados durante los últimos días, principalmente jueves y viernes, lo que ha contribuido a mantener a la baja los índices delictivos en los distintos municipios de la cuenca.

Explicó que en estas acciones participan elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Civil Coahuila (PCC), Secretaría de Marina y Ejército Mexicano, quienes realizan recorridos preventivos en colonias consideradas de atención prioritaria, así como en bares, establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y sitios de convivencia social.

Garduño Guzmán señaló que el objetivo principal es fortalecer la proximidad con la ciudadanía, incrementar la presencia institucional y prevenir la comisión de delitos mediante una estrategia de vigilancia permanente.

Indicó además que parte de los operativos contempla acciones de concientización sobre el consumo responsable de alcohol, debido a que esta conducta suele estar relacionada con diversas situaciones de riesgo y alteraciones al orden público.

El funcionario reiteró que los operativos continuarán de manera permanente como parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por la Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Fernández Montañez, en coordinación con el Gobierno de Coahuila.

Destacó que estas acciones forman parte del modelo de seguridad implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para preservar la tranquilidad y proteger a las familias de la Región Carbonífera y del resto de la entidad.