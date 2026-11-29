NUEVA ROSITA, Coah.- El licenciado Luis Humberto García García, director del Mando Coordinado de Seguridad Pública en el municipio de San Juan de Sabinas, informó sobre los operativos de seguridad que habrán de implementar en coordinación con los tres órdenes de gobierno a vísperas de la entrega de aguinaldos.

Explicó que el operativo tiene como objetivo reforzar la seguridad y la vigilancia en el municipio ante el incremento del movimiento de personas y de dinero por la entrega de aguinaldos.

Señaló el funcionario policiaco que dicha coordinación permitirá mantener presencia y atención en los puntos donde se concentra la mayor actividad económica.

Indicó que se reforzará la vigilancia preventiva para brindar tranquilidad a los trabajadores y a las familias que acudirán a realizar retiros, compras y trámites propios de la temporada decembrina.

Precisó a su vez que los elementos estarán distribuidos de manera estratégica para atender cualquier situación y para responder de forma oportuna ante los reportes de la ciudadanía.

Agregó que la Dirección del Mando Coordinado de Seguridad Pública mantendrá la coordinación con las demás corporaciones durante este periodo, con el fin de que esta temporada transcurra con orden y seguridad en San Juan de Sabinas.