FGE despliega vigilancia en la región Carbonífera de Coahuila

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de la delegación Carbonífera, mantiene en estos momentos operativos de presencia y vigilancia en los municipios que integran la región.

Las acciones buscan establecer líneas de seguridad previo a los arranques de campaña de cada uno de los candidatos de los diversos partidos políticos que contenderán para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la FGE en esta cuenca, confirmó el despliegue tras dar a conocer las medidas implementadas.

Señaló que el objetivo principal es garantizar condiciones de tranquilidad tanto para los aspirantes como para la ciudadanía durante el desarrollo del proceso electoral.

Los elementos realizan recorridos y filtros de vigilancia en accesos, plazas públicas y sectores diversos en cada uno de los municipios como es el caso en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Garduño Guzmán indicó que estos operativos se mantendrán de forma permanente y se reforzarán conforme avancen las campañas.

Añadió que existe coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

La delegación Carbonífera exhortó a los partidos políticos y equipos de campaña a mantener comunicación con las autoridades, con el fin de programar sus eventos y permitir que se brinden las condiciones necesarias de seguridad para todos los participantes.