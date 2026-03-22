Egresados de escuelas normales en Coahuila podrán trabajar en EE. UU.

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El doctor Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente, anunció la consolidación de proyectos derivados del convenio Alianza Internacional, mediante el cual egresados de las escuelas normales con certificación B1-B2 Cambridge en idioma inglés podrán acceder a empleos en Estados Unidos.

Con esta iniciativa, se busca, dijo, ampliar las oportunidades profesionales de los futuros docentes y fortalecer su preparación académica en todos los ámbitos.

Barragán Páramo explicó que el convenio garantiza que todos los estudiantes de las normales de Coahuila tengan la posibilidad de trabajar en cualquier estado de la Unión Americana.

El objetivo es brindar alternativas laborales atractivas y competitivas, que permitan a los egresados desarrollarse en un entorno internacional y con mejores condiciones económicas.

El funcionario recordó que el año pasado alrededor de 15 maestros aprovecharon esta oportunidad, y para este año se espera que la cifra aumente.

Subrayó que los beneficios incluyen sueldos atractivos y, en algunos casos, prestaciones adicionales como vivienda o transporte, lo que convierte la propuesta en una opción sumamente favorable para quienes buscan ampliar sus horizontes profesionales.

Asimismo, destacó que los egresados deben continuar perfeccionando su nivel de inglés, ya que la preparación lingüística es clave para acceder a estas oportunidades.

En este sentido, las escuelas normales han trabajado en elevar progresivamente el nivel de dominio de este idioma entre sus estudiantes, con el respaldo de certificaciones internacionales.

Finalmente, Barragán Páramo informó que, a partir de 2028, todas las generaciones de maestros en Coahuila egresarán con una certificación internacional en habilidades sociales, emocionales y éticas.

Esta formación se impartirá como una materia de dos años: el primero enfocado en el desarrollo personal y el segundo en la aplicación de estrategias socioemocionales en el aula, fortaleciendo así la calidad educativa y el perfil integral de los docentes.