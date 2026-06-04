Saltillo: joven de 24 años herido por disparo fallece

SALTILLO, Coahuila.- Un joven de 24 años de edad resultó gravemente herido la mañana de este jueves tras un hecho con arma de fuego ocurrido al interior de un domicilio ubicado en la colonia Guanajuato, al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron en una vivienda localizada sobre la calle Irapuato, en el cruce con Yucatán, donde familiares y personas cercanas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al encontrar al joven lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Debido a la gravedad de las heridas, el afectado fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las autoridades investigan la posibilidad de que las lesiones hayan sido provocadas por el propio joven mediante el uso de un arma de fuego; sin embargo, esta versión aún forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Saltillo, quienes aseguraron el área para facilitar las labores periciales, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La movilización de corporaciones de seguridad y auxilio generó expectación entre vecinos de la colonia Guanajuato, quienes observaron el despliegue de unidades de emergencia en el sector. Un par de horas después de ser trasladado, el joven perdió la vida a causa del disparo en la cabeza.