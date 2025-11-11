Diego Garduño Guzmán encabeza mesas de atención ciudadana en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones de justicia, el delegado de la Fiscalía General del Estado, licenciado Diego Garduño Guzmán, encabezó las Mesas de Atención Ciudadana en el Centro de Justicia de la cabecera municipal de Múzquiz.

La jornada se llevó a cabo este martes, con el objetivo de brindar orientación legal directa a los habitantes del municipio.

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, personal de la Fiscalía estuvo disponible para atender a quienes acudieron con alguna querella, inquietud o necesidad de asesoría jurídica.

Las personas fueron canalizadas a las instancias correspondientes según el tipo de situación presentada, buscando una atención eficiente y personalizada.

La autoridad destacó que, esta iniciativa responde a las instrucciones del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas y propiamente del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, impulsando una política de cercanía con la comunidad.

¿Qué ocurrió?

La jornada fue bien recibida por los ciudadanos, quienes valoraron la oportunidad de acceder a orientación legal sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Además, se espera que estas mesas de atención se repitan de manera periódica para continuar fortaleciendo la confianza en las instituciones de justicia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De esta manera, la FGE reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad, promoviendo el acceso a la justicia y la resolución de conflictos de manera transparente y eficaz.