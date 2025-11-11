Robo de bolso a mujer de tercera edad genera alarma en Sabinas

SABINAS, COAH.- El robo del bolso de una mujer de la tercera edad en la zona centro, abona a la sensación de inseguridad que ha experimentado la sociedad sabinense en los últimos días, sin que hasta el momento las autoridades tomen acciones para prevenir este tipo de hechos.

¿Qué ocurrió?

La mujer de la tercera edad fue víctima del robo de su bolso mientras caminaba por la calle Gómez Farías, entre Independencia y Emilio Carranza, una zona transitada y cercana a comercios y viviendas. De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió en plena luz del día, cuando un sujeto se acercó a la mujer y le arrebató el bolso de manera violenta, para luego huir rápidamente del lugar a bordo de una bicicleta. La víctima, visiblemente afectada, no sufrió lesiones graves, pero sí un fuerte impacto emocional. El bolso contenía documentos personales, dinero en efectivo y artículos de uso cotidiano.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Vecinos del área expresaron su preocupación ante el incremento de este tipo de delitos, señalando que la presencia de patrullas es escasa y que los robos se han vuelto más frecuentes en las últimas semanas. Algunos comerciantes han optado por reforzar sus medidas de seguridad, mientras que residentes piden mayor vigilancia y acciones concretas por parte de las autoridades. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de algún sospechoso. La víctima fue atendida por familiares y se espera que interponga la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.