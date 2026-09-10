San Juan de Sabinas aprueba compra de semilla de avena forrajera: Óscar Ríos

NUEVA ROSITA, COAH.- El Ayuntamiento de San Juan de Sabinas aprobó la adquisición de 15 toneladas de semilla de avena forrajera certificada, con una inversión de 315 mil pesos, durante la 41.ª sesión de Cabildo.

La reunión fue encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien destacó que el programa busca respaldar a los productores agrícolas mediante la suma de esfuerzos entre agricultores, municipio y estado.

La adquisición de la semilla permitirá apoyar a los agricultores del municipio y fortalecer las acciones encaminadas al desarrollo del campo, mediante la entrega de insumos certificados.

Durante la sesión también se avanzó en la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2027, como parte de los trabajos de planeación y organización de las finanzas municipales.

El alcalde señaló que la preparación anticipada del presupuesto permite establecer orden y visión en la planeación de las acciones que desarrollará el gobierno municipal durante el próximo año.

Ríos Ramírez afirmó que el trabajo de gobierno se demuestra mediante la toma de decisiones y la entrega de resultados, al destacar los acuerdos alcanzados durante la sesión en beneficio de San Juan de Sabinas.