Se reúne Óscar Ríos con Ing. Manuel Jiménez Flores

Como parte del fortalecimiento de la agenda a favor del campo y las tradiciones del municipio, el alcalde Óscar Ríos sostuvo una reunión con el ingeniero Manuel Jiménez Flores, padre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la que se abordaron temas clave para el desarrollo rural de la región.

En San Juan de Sabinas se ha venido trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, impulsando acciones concretas en beneficio de las familias del campo. Destaca la entrega de semilla a productores, así como las visitas permanentes a los ejidos, donde se mantiene un contacto directo para atender necesidades y generar soluciones que fortalezcan la actividad agropecuaria.

Durante este encuentro, también se planteó la creación de un consejo agropecuario, que permitirá consolidar estrategias y dar mayor impulso al desarrollo del campo en el municipio.

De igual forma, se resaltó el fortalecimiento del rodeo y las tradiciones vaqueras, que han cobrado mayor relevancia a través de cabalgatas y eventos gastronómicos icónicos de San Juan de Sabinas, consolidándose como parte fundamental de la identidad local.

Estas acciones se realizan en sintonía con la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas y bajo el liderazgo del ingeniero Manuel Jiménez Flores, quien ha impulsado de manera decidida el Festival Vaquero Coahuila, promoviendo las raíces, cultura y tradiciones del estado.