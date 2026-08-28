Óscar Ríos inicia el Canje de Armas 2026 en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas puso en marcha el programa "Canje de Armas 2026", bajo el lema "Sí al Desarme, Sí a la Paz", con la participación de autoridades municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La ceremonia se realizó frente a la explanada de la Presidencia Municipal y contó con la asistencia del alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con la SEDENA en acciones que contribuyan a retirar las armas de fuego de los hogares.

En representación del coronel de Caballería de Estado Mayor, Hugo Horacio Verdejo Salcedo, comandante del Décimo Regimiento de Caballería, acudió el teniente coronel de Caballería Adolfo Uyoa Longoria, segundo comandante y jefe de Grupo de Comando.

Durante su mensaje, Ríos Ramírez señaló que es importante respaldar este tipo de campañas y contribuir con las acciones encaminadas a retirar las armas de fuego de los hogares. Posteriormente, realizó la declaratoria inaugural de la campaña de donación.

Las personas que acudan a realizar la donación de armas de fuego recibirán un vale con estímulo económico. El módulo permanecerá establecido en la Presidencia Municipal y será atendido por elementos del Ejército Mexicano. Autoridades militares señalaron que las armas y cartuchos recibidos serán destruidos.

Al término de la ceremonia, el alcalde y las autoridades militares recorrieron el área donde se instaló una galería de imágenes sobre el trabajo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.