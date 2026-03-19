Oscar Ríos invita a disfrutar del Cazuelazo 2026 en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Municipio de San Juan de Sabinas se alista para vivir una de sus tradiciones más queridas: el Cazuelazo 2026, que este año celebra su Décimo Sexta Edición.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez extendió una invitación abierta a toda la comunidad y visitantes para disfrutar de este evento que promete reunir a familias y amigos en un gran ambiente lleno de sabor.

La celebración arranca este 20 de marzo en punto de las 4:00 de la tarde, con actividades que se prolongarán hasta el sábado 21, destacó el edil.

Durante estos días, la plaza principal de la Villa de San Juan se convertirá en el epicentro de la convivencia, con música en vivo y un despliegue gastronómico que busca resaltar la riqueza culinaria de la Región Carbonífera.

El Cazuelazo se ha consolidado como un evento 100% familiar y gratuito, donde los asistentes podrán degustar una gran variedad de platillos preparados en cazuela, símbolo de la tradición y el sabor casero que caracteriza a la cocina local. Además, se contará con la participación de grupos musicales que pondrán el ritmo y la alegría para acompañar la experiencia en el concurso gastronómico de cabrito y más de 50 mil pesos en premios.

Oscar Ríos Ramírez, destacó que esta festividad no solo busca preservar las costumbres, sino también fortalecer la identidad cultural y fomentar la unión entre los habitantes.

"Queremos que las familias disfruten, que los visitantes se lleven un buen recuerdo y que nuestra gastronomía siga siendo motivo de orgullo", expresó en su mensaje de invitación.

Con cada edición, el Cazuelazo reafirma su importancia como una de las celebraciones más esperadas en San Juan de Sabinas. La expectativa es alta y se espera una gran afluencia de público que, entre música, tradición y buena comida, dará vida a un fin de semana inolvidable en esta Villa de San Juan de Sabinas.