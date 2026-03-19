Síndrome de Down: desafíos en la inclusión educativa en Coahuila

COAHUILA.- En Coahuila, hablar del síndrome de Down sigue siendo, para muchas familias, una mezcla de esperanza y desafío. Aunque en los últimos años se han logrado avances en materia de inclusión, aún persisten barreras sociales, educativas y laborales que limitan el pleno desarrollo de quienes viven con esta condición genética.

El síndrome de Down, originado por una alteración cromosómica, es una de las principales causas de discapacidad intelectual a nivel mundial.

En México, en referencia a datos del IMSS se estima que ocurre en aproximadamente uno de cada 650 a 700 nacimientos, lo que refleja que se trata de una condición más común de lo que muchas veces se percibe.

En el ámbito estatal, cifras del sector educativo indican que más de 500 estudiantes con síndrome de Down reciben atención en Coahuila, principalmente a través de Centros de Atención Múltiple (CAM), donde se les brinda acompañamiento especializado.

Siendo estos espacios donde los propios especialistas advierten que aún falta fortalecer los esquemas de educación inclusiva en todas las instituciones educativas para una mejor aceptación, integración y adaptación.

Más allá de las aulas, el panorama se vuelve más complejo. De acuerdo con datos del INEGI, alrededor del 6% de la población en Coahuila vive con algún tipo de discapacidad, lo que pone en evidencia la necesidad de políticas públicas más amplias que garanticen igualdad de oportunidades, especialmente en el acceso al empleo.

Expertos coinciden en que la intervención temprana es fundamental para potenciar las habilidades de las personas con síndrome de Down, ya que permite mejorar su desarrollo cognitivo, social y emocional. De esta forma con el apoyo adecuado, muchas de ellas logran integrarse activamente en distintos ámbitos de la vida cotidiana, demostrando que la discapacidad no define sus capacidades.

Organizaciones civiles y familias en Coahuila constantemente señalan la urgencia de generar conciencia social, eliminar estigmas y construir entornos más accesibles e incluyentes.

Señalan que hoy en día el verdadero reto no es solo visibilizar el síndrome de Down, sino transformar la manera en que la sociedad entiende la diversidad pues la inclusión no debe ser vista como un acto de solidaridad, sino como un derecho que garantice una vida digna para todas las personas.