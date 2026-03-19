Sección 38 del SNTE: 110 trabajadores reciben dictamen de jubilación en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Osvaldo Aguilar Villarreal, director general de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), dio a conocer que un total de 110 trabajadores de la educación de la Sección 38 del SNTE, recibieron su dictamen de jubilación o pensión en el presente año, como parte del cumplimiento a sus derechos laborales establecidos en la Ley de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.

El funcionario destacó que este proceso ha sido posible gracias a la viabilidad financiera generada en coordinación con el gobierno estatal, lo que permite garantizar el pago puntual de estas prestaciones a largo plazo.

Acciones de la autoridad

Asimismo, subrayó que este logro es resultado del trabajo conjunto con la representación sindical, encabezada por la Secretaria General de la Sección 38, Icela Licerio Luévanos, consolidando un esfuerzo institucional que brinda certeza jurídica a los beneficiarios.

Durante el acto de entrega, se reconoció la trayectoria de los trabajadores, quienes dedicaron años de servicio al sistema educativo y que ahora cuentan con el respaldo formal que los acredita como jubilados o pensionados en este 2026.

Detalles confirmados

En cuanto a la operatividad durante el próximo periodo vacacional, informó que la institución mantendrá guardias activas para atender a los derechohabientes. Además, los usuarios podrán acceder a servicios como aclaraciones, consultas e impresión de recibos a través de plataformas digitales y líneas de atención disponibles.

Respecto a los requisitos para acceder a estos beneficios, explicó que existen distintas modalidades, por antigüedad y años de servicio, para quienes superan los 28 años laborales y cuentan con al menos 60 años de edad; por retiro anticipado mediante cuentas individuales; y por pensión derivada para beneficiarios, en casos donde el titular ha fallecido.

Finalmente, señaló que existe el compromiso de garantizar seguridad económica a quienes han contribuido al desarrollo educativo, asegurando el cumplimiento de sus derechos tras años de servicio.