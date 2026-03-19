Saltillo: Consejo de Vinculación Universidad–Empresa celebra 28 años y lanza Premio

SALTILLO, COAH.- El Consejo de Vinculación Universidad–Empresa, Coahuila Sureste celebró recientemente 28 años de su creación, al tiempo que lanzó la convocatoria para la vigésima segunda edición del Premio Vinculación, un reconocimiento dirigido a estudiantes, docentes y empresas destacadas de la región.

El organismo, fundado el 3 de febrero de 1998, surgió con el objetivo de fortalecer la competitividad internacional de la región mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo del capital humano, impulsando así el crecimiento económico del sureste de Coahuila.

El Premio Vinculación y sus objetivos

En ese marco, el Premio Vinculación, instituido en 2004, se ha consolidado como una de las principales iniciativas para reconocer el talento académico y el compromiso social de los universitarios. Para la edición 2026, se premiará a los dos alumnos más sobresalientes de cada institución participante, quienes deberán contar con un promedio mínimo de 90 y acreditar liderazgo en ámbitos sociales, culturales o deportivos.

Podrán participar estudiantes que concluyan su carrera profesional en los periodos agosto–diciembre de 2025 y enero–junio de 2026. De acuerdo con datos del Consejo, en ediciones anteriores han participado más de mil 490 alumnos, muchos de los cuales han continuado su formación con estudios de posgrado y se han integrado exitosamente al sector público y privado.

Reconocimientos a estudiantes, docentes y empresas

El premio consiste en el otorgamiento de dos becas por universidad, aplicables a estudios de licenciatura o maestría dentro de la misma institución, bajo los términos que cada casa de estudios determine. Además, los perfiles de los ganadores y finalistas serán difundidos entre organismos empresariales como COPARMEX, CANACINTRA y AIERA.

Entre las instituciones participantes destacan la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad La Salle Saltillo, la Universidad Tecnológica de Coahuila, así como la Universidad del Valle de México, entre otras.

Además del reconocimiento a estudiantes, el Consejo también distinguirá a docentes de nivel bachillerato, profesional y posgrado que destaquen por su compromiso académico, apoyo a alumnos, ética y participación social. Cada institución propondrá a un candidato, cuyo nombre deberá ser entregado antes del 1 de mayo.

De igual forma, se otorgará un reconocimiento a empresas que han contribuido activamente a la formación académica mediante prácticas profesionales, donaciones, capacitación y vinculación con universidades. Este galardón, vigente desde 2012, se entregará en categorías de pequeña, mediana y gran empresa.

El evento de premiación se llevará a cabo el próximo 18 de junio de 2026 a las 10:00 horas, teniendo como sede la Universidad Carolina.