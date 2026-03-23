Óscar Ríos Ramírez anuncia techumbre y biblioteca en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco de un evento realizado en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón" de Nueva Rosita, el alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, anunció la construcción de una techumbre en dicha institución, con una inversión de 3.5 millones de pesos.

La obra que realizará el Gobierno del Estado busca mejorar las condiciones de infraestructura y brindar espacios más seguros y cómodos para los estudiantes.

Durante el evento, el edil acudió como invitado especial y destacó la importancia de fortalecer la educación a través de acciones concretas que impacten directamente en la comunidad escolar.

En este sentido, subrayó que la techumbre permitirá a la comunidad estudiantil realizar actividades al aire libre con mayor protección contra las inclemencias del tiempo.

Además de este anuncio, se llevó a cabo la inauguración de la biblioteca escolar, un espacio destinado a fomentar la lectura y el hábito de la investigación entre los alumnos; no obstante, momentos antes realizaron una ceremonia cívica y la participación de estudiantes de preescolar como invitados al Festival de la Primavera.

Autoridades educativas y padres de familia celebraron la apertura de dicho recinto como un paso fundamental para enriquecer la formación académica de los niños, lo cual fue agradecido por el director del plantel, profesor Fernando García Chávez.

Por su parte, el edil agradeció el respaldo del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por el apoyo brindado en materia de infraestructura educativa.

Señaló que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido concretar proyectos que benefician directamente a la niñez y al futuro de esta región.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir gestionando recursos y obras que fortalezcan el desarrollo educativo en el Municipio de San Juan de Sabinas.

Con estas acciones, se busca garantizar que los estudiantes cuenten con espacios dignos y adecuados para su aprendizaje, consolidando así el progreso de todas las familias.

Atestiguaron dicho acontecimiento, la supervisora Irasema Alejandra González Uchino; el Capitán Segundo de Caballería, Estado Mayor, Jorge González Fuentes del 14 Regimiento de Caballería Motorizado; el ingeniero Luis Tanajara y Oscar Alberto Guajardo de la EBURR.