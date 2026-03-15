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Coahuila

Oscar Ríos Ramírez apoya a familia tras fallecimiento de menor en San Juan de Sabinas

El alcalde Oscar Ríos Ramírez se comprometió a ayudar con los gastos funerarios del menor fallecido.

Por Teresa Muñoz - 15 marzo, 2026 - 07:55 a.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- El ayuntamiento de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, otorgó apoyo a la familia de un menor de edad que lamentablemente falleció a causa de una enfermedad en la ciudad de Monterrey.

      Esta acción busca respaldar a los padres en un momento de profundo dolor y necesidad, ante lo cual, el alcalde mencionó que, al conocer la situación a través de la licenciada Karina Ríos Ornelas, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, se tomó la decisión inmediata de brindar ayuda económica para trasladar el cuerpo del menor a su localidad de origen.

      "Vamos a apoyar a la familia también con los gastos funerarios, puesto que este es un gobierno muy humano que apoya a todas las familias que lo necesiten", expresó Ríos Ramírez, subrayando el compromiso de su administración con la solidaridad y el acompañamiento en momentos difíciles.

       

      El alcalde destacó que este tipo de acciones reflejan la esencia de un gobierno cercano a la gente, que se preocupa por atender las necesidades más sensibles de la población.

      Dado lo anterior, la colaboración entre el Desarrollo Integral de la Familia y el ayuntamiento, fue clave para dar respuesta rápida y efectiva a la familia afectada.

       

      Finalmente, el presidente municipal envió su más sentido pésame a los padres del menor, reiterando que su administración estará siempre al lado de quienes más lo requieran.

      "Refrendamos nuestro respaldo total a las familias en situaciones de dolor, porque nuestra prioridad es estar con la gente", puntualizó.

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