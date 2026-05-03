Oscar Ríos Ramírez celebra el Día del Trabajo en San Juan de Sabinas

NUEVA TOSITA, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, acompañó a representantes de diversos sindicatos en la celebración del Día del Trabajo este pasado 1 de mayo, evento realizado en el Gimnasio Municipal puesto que debido a las inclemencias del tiempo fue imposible realizar el desfile que con anticipación se tenía programado.

El acontecimiento reunió a trabajadores y autoridades locales en una jornada de reconocimiento a la labor diaria que impulsa el desarrollo de la región.

Durante su mensaje, el edil destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, subrayando 'en equipo refrendamos nuestro compromiso con la fuerza laboral de San Juan de Sabinas'.

La presencia de representantes sindicales de distintos puntos de la Región Carbonífera, dio realce a la conmemoración, fortaleciendo el sentido de unidad y colaboración.

Ríos Ramírez expresó que la conmemoración del Día del Trabajo es también una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes, desde distintos sectores, contribuyen al crecimiento económico y social del municipio.

"Hoy tuve el honor de acompañar a representantes de distintos sindicatos de nuestra región y de otras partes del estado", señaló.

El alcalde enfatizó que el trabajo cotidiano de las y los ciudadanos es el motor que impulsa el progreso de San Juan de Sabinas. Por ello, aseguró que su administración seguirá cercana a la gente, escuchando y atendiendo sus necesidades, con el objetivo de consolidar un municipio más fuerte y próspero.

Finalmente, Ríos Ramírez reafirmó que el fortalecimiento de la comunidad se logra a través del respaldo a la clase trabajadora. "Cuando fortalecemos a nuestra gente, fortalecemos a todo San Juan de Sabinas", concluyó, dejando claro que el compromiso con la fuerza laboral es una prioridad en su gestión.