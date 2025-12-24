Juan Alvino Chávez resalta logros deportivos en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El director de Fomento Deportivo en el ayuntamiento de San Juan de Sabinas, profesor Juan Alvino Chávez Vázquez, informó que durante el presente año, se cumplieron satisfactoriamente las metas establecidas en materia deportiva, siguiendo las directrices del alcalde Oscar Ríos Ramírez.

Destacó que se logró cerrar el año con resultados positivos, reflejo del compromiso institucional por fortalecer la cultura del deporte en el municipio.

Chávez Vázquez señaló que, a través de la Dirección del Deporte, se dio cumplimiento a la encomienda del Presidente Municipal de promover la actividad física y darle la importancia que merece.

Como resultado, se registró un incremento significativo en la participación ciudadana en espacios como el Gimnasio Municipal, la Unidad Deportiva y la Plaza La Llanta.

Uno de los logros más destacados fue la entrega de material deportivo a diversas instituciones educativas mediante el programa "Alcalde en tu Escuela".

El edil Oscar Ríos Ramírez encabezó personalmente estas acciones, que incluyeron la distribución de uniformes, trofeos, balones y apoyos económicos a deportistas que representaron al municipio en competencias fuera del estado.

El funcionario también adelantó que ya se trabaja en los proyectos para el año 2026, con el objetivo de superar los avances logrados este año. Entre las metas se encuentra el fortalecimiento de las ligas de futbol 7, aprovechando la próxima conclusión de la cancha de pasto sintético en el área conocida como Cuadro La Loca.

Finalmente, Juan Alvino Chávez Vázquez agradeció a todos los deportistas y, a la ciudadanía en general por su participación activa en las actividades deportivas del municipio.

Aprovechó la ocasión para desear a la comunidad una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, reiterando el compromiso de seguir impulsando el deporte como herramienta de bienestar social.