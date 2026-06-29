Óscar Ríos lanza Brigada Integral de Salud Animal en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades zoonóticas y promover la tenencia responsable de mascotas, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha la Brigada Integral de Salud Animal en San Juan de Sabinas.

La estrategia es impulsada por el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con el programa Mejora Coahuila y el Municipio de San Juan de Sabinas, como parte de las acciones encaminadas a proteger la salud pública y el bienestar animal.

El arranque de la jornada contó con la presencia de la directora de Salud Pública Estatal, Martha Alicia Romero; el alcalde Óscar Ríos Ramírez; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, Carlos Jiménez Villarreal; y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Karina Ríos.

Durante el evento, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar programas que fortalecen la salud pública y acercan servicios preventivos a las familias del municipio.

Por su parte, Martha Alicia Romero señaló que estas brigadas se desarrollan de manera simultánea en diversas regiones de Coahuila con el propósito de prevenir enfermedades como la rickettsiosis mediante la atención integral de perros y gatos, contribuyendo a proteger tanto la salud animal como la de la población.

A su vez, Carlos Jiménez Villarreal subrayó la importancia de llevar este tipo de servicios a colonias, barrios y ejidos para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la prevención.

Durante la jornada se ofrecieron de manera gratuita servicios de vacunación antirrábica, revisión de heridas, protección contra garrapatas y expedición de cartillas de salud canina.

Decenas de familias acudieron con sus mascotas para aprovechar estos servicios y reforzar las acciones de bienestar animal en la comunidad.