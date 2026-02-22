Estudiantes de Enfermería donan pañales en el Pañatón 2026: Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La Escuela de Licenciatura en Enfermería Región Carbonífera participó con entusiasmo en el Pañatón 2026, iniciativa solidaria impulsada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila, encabezado por la Sra. Liliana Salinas Valdés.

En las instalaciones del plantel se llevó a cabo la entrega oficial de los pañales recolectados por las y los estudiantes, quienes demostraron su compromiso social y vocación de servicio al sumarse activamente a esta noble causa.

La entrega estuvo a cargo de la maestra Margarita Ibarra Carlos y del subdirector Miguel Ibarra, quienes hicieron llegar el donativo a Zaide Habib Castillo, coordinadora regional del DIF Coahuila en la Región Carbonífera. Durante el acto se tomó la fotografía del recuerdo, mientras las y los alumnos trasladaban los paquetes de pañales reunidos para este importante programa en beneficio de las familias que más lo necesitan.

Con acciones como esta, la comunidad estudiantil reafirma que la enfermería no solo se aprende en las aulas, sino también a través de la solidaridad y el trabajo en equipo, fortaleciendo los valores que distinguen a la profesión.