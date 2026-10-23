Trabajadores de Church's Texas Chicken realizan paro laboral en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un grupo de trabajadores del negocio Church's Texas Chicken, establecido en esta ciudad, realizó un paro laboral en protesta por una problemática relacionada con una prestación de ahorro.

Al lugar se constituyó Laura Gabriela González García, comisionada de Justicia Laboral en la Región Carbonífera, para atender a los afectados.

Señaló que, a través de la Secretaría del Trabajo y por indicación de la ingeniera Nazira Zogbi Castro, quien siempre se ha preocupado por cuidar y proteger los derechos de todas y todos los trabajadores, se hizo acto de presencia en dicho lugar.

Ahí se exhortó a los empleados a acudir a las instancias correspondientes, que serían el Centro de Conciliación o bien la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a fin de recibir la asesoría y el acompañamiento correspondiente.

Detalló que el procedimiento tradicional consiste en que los trabajadores acudan al Centro de Conciliación a solicitar un citatorio para la empresa o patrón, a fin de buscar un acuerdo conciliatorio.

Indicó que los trabajadores ya expusieron la situación que los mantiene manifestándose, relacionada con la falta de entrega de la prestación de ahorro.

Finalmente, reiteró que la Secretaría del Trabajo tiene toda la intención de cuidar y salvaguardar los derechos de las y los trabajadores de Coahuila y los invitó a acercarse para dar seguimiento formal a su caso.