Oscar Ríos Ramírez anuncia nuevas obras de pavimentación en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez anunció que, durante este año se incrementará la inversión en obras de pavimentación en el municipio, destacando que la mayoría de estas acciones se realizarán con concreto hidráulico, lo que garantiza mayor durabilidad y calidad en las vialidades.

El edil subrayó que se avecinan más obras de infraestructura que responden a necesidades prioritarias de la población. "Estas acciones beneficiarán considerablemente a todas las familias del municipio, mejorando su calidad de vida y facilitando la movilidad urbana", expresó.

Ríos Ramírez recordó que una de las primeras solicitudes que recibió al inicio de su administración fue la pavimentación de una calle en la colonia Nueva Imagen.

"Nos dimos a la tarea de concretar el proyecto y hoy esa obra es una realidad que responde al compromiso que hicimos con los vecinos", afirmó.

Asimismo, rememoró que hace dos décadas se pavimentaron la mayoría de las arterias de ese sector con asfalto, pero que hoy se apuesta por el concreto hidráulico debido a su resistencia.

"La mayoría de las obras que hemos realizado en esta administración han sido con concreto hidráulico, porque queremos que duren muchos años más", puntualizó.

Finalmente, el alcalde destacó que obras de esta índole también impulsan la economía local puesto que "Habrá más empleos, lo cual hará que el municipio de San Juan de Sabinas renazca", concluyó.