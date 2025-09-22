Alumbrado público y obras municipales en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas Coah.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez llevó a cabo una visita de supervisión en la calle Emilio Carranza de la colonia Comercial, donde el Gobierno Municipal realiza la pavimentación con concreto hidráulico en beneficio de cientos de familias de este sector. La obra contempla una inversión de 800 mil pesos y forma parte del plan integral de modernización de la infraestructura vial en la ciudad.

Durante el recorrido, el edil explicó que esta calle anteriormente era de asfalto y presentaba constantes deterioros por la gran cantidad de agua que fluye por la zona, además del alto tránsito vehicular. Por ello, se decidió sustituir el material por concreto hidráulico de mayor resistencia y durabilidad. "Vamos a dejar que fragüe un mes y que quede lista. En esta calle baja mucha agua y de aquí seguiremos con más trabajo, incluido el drenaje, bacheo y la instalación de luminarias", detalló.

Asimismo, anunció el arranque de los trabajos de pavimentación en la calle Fresno de la colonia Nueva Imagen, donde se ejercerá una inversión de 1.2 millones de pesos. Ambas acciones se ejecutan con proveedores locales, lo que permite que la derrama económica permanezca en el municipio y se utilice material de primera calidad, impulsando así el desarrollo regional.

En materia de alumbrado público, Ríos Ramírez informó que en los próximos días llegarán 50 luminarias de 60 watts, las cuales serán instaladas en sectores donde las calles son angostas, atendiendo con ello peticiones directas de la ciudadanía. En esta primera etapa se contempla su colocación en las colonias "Rovirosa" y "María", además de programar más acciones para extender este beneficio a toda la ciudad.

"El compromiso es claro: queremos que las familias de Nueva Rosita tengan calles más seguras, iluminadas y transitables. Nuestro plan de trabajo incluye la pavimentación, el bacheo, el drenaje y la instalación de luminarias, siempre trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, porque unidos logramos más", enfatizó el alcalde.

Ríos Ramírez recordó que la administración municipal mantiene un ritmo de trabajo constante en diversos rubros. Tan solo este fin de semana se llevaron a cabo actividades en el ámbito deportivo y en la instalación de alumbrado público; mientras que al iniciar la semana se arrancó con supervisiones en obras de pavimentación y bacheo, reflejando que en este gobierno no hay áreas desatendidas.

"Estamos avanzando en infraestructura, en deporte, en servicios públicos y en programas sociales. Cada acción responde a la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros y a nuestro compromiso de construir un municipio más ordenado, moderno y con mejor calidad de vida para todos", subrayó.