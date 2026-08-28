Docentes de Villa de San Juan De Sabinas se preparan para el ciclo escolar

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH. — Docentes adscritos a la Jefatura de Sector de Primarias Estatales de la Región Carbonífera asistieron a una reunión previa al inicio del ciclo escolar.

En el encuentro participaron en la conferencia motivacional impartida por el ponente doctor Pedro Vargas Ríos, enfocada en fortalecer el trabajo docente.

Además, se brindó la plática "Entornos escolares seguros desde la función", a cargo de la licenciada Karla González Martínez, con el objetivo de promover ambientes de protección para los alumnos.

La reunión permitió reforzar estrategias para el arranque del ciclo escolar y unificar criterios entre los colectivos de la región, de cara a las actividades en las escuelas primarias estatales.

Como invitada especial asistió la profesora María Guadalupe Rodríguez Hernández, titular de la Coordinación de Servicios Regionales, quien acompañó los trabajos del sector educativo.

Estas actividades forman parte de la preparación previa al regreso a clases en la Región Carbonífera, con énfasis en la actualización y la seguridad escolar.