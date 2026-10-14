Se queda dormido y choca en vías del tren

MÚZQUIZ, COAH.- Al dormitar al volante, un hombre sufrió un percance automovilístico, impactándose contra las vías del tren, en el tramo de Estación Barroterán hacia la Villa de Esperanzas.

La unidad quedó sobre las vías del ferrocarril, de lo cual tomaron conocimiento elementos policiacos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, al mando del director Lic. José Ponce Sánchez.

El conductor mencionó que circulaba sobre la carretera Sauz–Palaú y, a la altura de los rieles de Estación Barroterán, presuntamente se quedó dormido; al despertar intentó controlar la camioneta sin lograrlo e impactó contra las vías del ferrocarril, sin causar daños a terceros.

Al lugar arribaron también paramédicos de Delfines para brindar atención médica; la persona se encontraba consciente, sin lesiones visibles y no requirió traslado a hospital.

El hecho fue canalizado a la Policía Estatal para toma de conocimiento, quedando a la espera de su arribo en el sitio; la unidad involucrada fue una pick up Volkswagen Saveiro modelo 2022 color blanco con placas de Coahuila.