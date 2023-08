Piden a obreros liberen AHMSA

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático pidió retirar los bloqueos que se mantienen en los accesos de Altos Hornos de México, ya que estos no han tenido resultados y únicamente afectan la llegada de inversiones.

Luego de que se estableció que Altos Hornos de México estará sujeto a Concurso Mercantil, Ismael Leija Escalante dijo que esto fue lo mejor que pudo pasar, ya que con esto se ve una luz al final del túnel, ya que el principal objetivo del concurso es mantener la operatividad de la empresa.

Mencionó que con esto se buscarán alternativas para la capitalización de la empresa y con ello cumplir con los pagos que se tienen pendientes con los trabajadores, pero para esto se tiene que preparar la empresa.

Indicó que el bloqueo que se mantiene desde hace cuatro semanas, únicamente retrasa la reactivación de la empresa.

Señaló que ha sido un bloqueo inútil, que no ha tenido ningún resultado, al contrario, son 4 semanas en las que no se han efectuado pagos a los obreros, y se suspendieron los trámites en las oficinas, ya que no se permite el acceso del personal.

Con estos bloqueos únicamente se han visto afectados los mismos trabajadores, además que se ha ocasionado que la empresa pierda su valor por la rapiña que existe por personas ajenas a la empresa, esto sin contar con la imagen que se da a los inversionistas, en donde piensan dos veces en llegar a Monclova.

Mencionó que los trabajadores lo que en realidad quieren es que la empresa vuelva a operar y se retome la producción, por lo que la mayoría de la gente están en contra del movimiento que mantienen alrededor de 50 personas.

"Estoy de acuerdo que se deben muchas semanas de salario, por lo que estamos insistiendo todos los días para que se nos pague, pero ya se demostró que con ese bloqueo no se logra nada, por lo que hacemos un llamado para que se liberen los accesos", indicó.