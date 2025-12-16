CECyTEC celebra su posada navideña con Mario Gutiérrez Martínez en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Con gran entusiasmo, los alumnos del CECyTEC celebraron su tradicional posada navideña 2025, un evento que reunió a la comunidad estudiantil en un ambiente de alegría, música y convivencia.

La actividad fue encabezada por el director del plantel, Mario Gutiérrez Martínez, quien destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la unión entre jóvenes y docentes.

Durante la velada, los estudiantes disfrutaron de la música a cargo de un DJ, que animó la pista de baile y generó un ambiente festivo entre risas y aplausos. La convivencia se enriqueció con la degustación de alimentos típicos de la temporada, que fueron compartidos en un marco de amistad y respeto.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la tradicional ruptura de piñatas, donde los alumnos participaron con entusiasmo, reforzando el espíritu navideño y la alegría característica de estas celebraciones. La actividad se convirtió en un símbolo de unión y tradición, recordando la importancia de preservar las costumbres mexicanas en el ámbito escolar.

El director Mario Gutiérrez Martínez subrayó que este tipo de eventos no solo fomentan la diversión, sino también la integración y el sentido de pertenencia entre los jóvenes. “La posada es una oportunidad para que nuestros alumnos convivan en un ambiente sano, fortalezcan lazos de amistad y celebren juntos el cierre de un año lleno de aprendizajes”, expresó.

Con esta posada, el CECyTEC Agujita reafirma su compromiso de ofrecer espacios que promuevan la formación integral de sus estudiantes, combinando la educación académica con actividades culturales y recreativas.